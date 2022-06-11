Грозный, 11 июня, 2022, 20:55 — ИА Регнум. Слухи о гибели в Донбассе большого числа полка «Ахмат», распространяемые в украинских СМИ, не соответствуют действительности. Об этом 11 июня сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в видео, размещенном в его Telegram-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рамзан Кадыров

«Кому не лень (на Украине) говорят, что вчера или сегодня якобы отряд «Ахмат» хотели провести совещание, но этому помешали… и есть очень много убитых, — сказал глава Чечни. — Хочу вас огорчить: этого не было».

Как передавало ИА REGNUM, 9 июня глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что стратегически важная железнодорожная станция Светланово в ЛНР освобождена от украинских националистов.