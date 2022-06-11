Киев, , 21:16 — REGNUM Военнослужащие подразделений Сил территориальной обороны Украины могут быть отправлены в районы боевых действий. Соответствующий закон подписал украинский президент Владимир Зеленский, это следует из данных на сайте Верховной рады.

Владимир Зеленский President.gov.ua

Председатель парламента Руслан Стефанчук подписал документ 6 мая, после чего в тот же день направил его на подпись президенту.

В настоящее время задачи частей Сил территориальной обороны относятся к закреплённым за ними региону или общине. Когда закон вступит в силу, их будут направлять в любой район, включая зону боевых действий и на оккупированные, по мнению Киева, территории.

Решение об отправке в районы боевых действий будет принимать главнокомандующий ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что ежедневно в зоне боевых действий гибнут 100 украинских военных и получают ранения ещё 500.

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