Варшава, , 20:47 — REGNUM Акции протеста начались в Польше из-за роста цен на топливо. Водители стали блокировать въезды на автозаправочные станции, сообщает 11 июня радио Sputnik.

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На одной из заправок скопились несколько десятков автомобилей и мотоциклов. Водители, подъехав к колонкам, залили в свои транспортные средства немного топлива, но не стали освобождать место другим людям.

Их публикаций в соцсетях следует, что такие акции происходят в разных районах страны.

В Польше бензин для частных потребителей подорожал в мае на 35,4% по сравнению с маем 2021 года. В сравнении с апрелем текущего года цены поднялись на 5%.

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