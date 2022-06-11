Лондон, 11 июня, 2022, 20:38 — ИА Регнум. Лондонский «Тоттенхэм», как сообщает издание The Athletic, проявляет интерес к 25-летнему нападающему «Эвертона» и сборной Бразилии Ришарлисону. По информации источника, «ириски» хотят выручить с продажи футболиста 60 миллионов евро.

«Тоттенхэм Хотспур»

В прошедшем сезоне Ришарлисон принял участие в тридцати турах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился десятью забитыми мячами и пятью результативными передачами. Также нападающий получил девять желтых карточек.

Ришарлисон выступает за «Эвертон» с 24 июля 2018 года после перехода из «Уотфорда» за 39,2 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость нападающего сборной Бразилии, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 50 миллионов евро.