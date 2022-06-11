Грозный, , 20:34 — REGNUM Решение Верховного суда Донецкой Народной Республики приговорить иностранных наёмников, воевавших на стороне Киева, к смертной казни одобрил глава Чечни Рамзан Кадыров. Об этом он написал 11 июня в своём телеграм-канале.

Рамзан Кадыров Дарья Антонова © ИА REGNUM

К высшей мере наказания — расстрелу — в ДНР приговорили британцев Эйдена Аслина и Шона Пиннера, а также марокканца Саадуна Брагима. Как сообщало ИА REGNUM, обжаловать приговор наёмники могут в течение месяца.

«Я всецело поддерживаю приговор Верховного суда Донецкой Народной Республики… У этих людей руки по локоть в крови, и теперь они понесут заслуженное наказание за совершенные преступления», — заявил Кадыров.

По его словам, из-за случая с осуждёнными другим наёмникам стоит задуматься. Он также удивился реакции британского политического истеблишмента, объявившего приговор нелегитимным.

Пиннера, напомнил Кадыров, в Великобритании разыскивали как террориста, который воевал в Ираке и Сирии. Но в случае с Украиной Запад признаёт националистов — героями, а наёмников и террористов — истинными благодетелями.

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