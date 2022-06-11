Лондон, , 20:21 — REGNUM Футбольный клуб «Фулхэм» начал переговоры по трансферу 30-летнего голкипера лондонского «Арсенала» и сборной Германии Бернда Лено. Об этом 11 июня сообщило издание The Athletic.

ФК «Арсенал»

По информации источника, Лено планирует остаться в Лондоне, поэтому готов рассмотреть возможность с переходом в «Фулхэм». Трансферная стоимость футболиста, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 10 миллионов евро.

Бернд Лено выступает за «Арсенал» с 1 июля 2018 года после перехода из леверкузенского «Байера-04» за 25 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость вратаря, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 10 миллионов евро.