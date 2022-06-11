Донецк, , 20:05 — REGNUM Населенный пункт Гольмовский в Донецкой Народной Республике (ДНР) обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 11 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 18:15 — населенный пункт Новгородское — населенный пункт Гольмовский: выпущено шесть снарядов калибром 122 мм; 18:55 — населенный пункт Кодема — населенный пункт Гольмовский: выпущено шесть мин калибром 120 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 11 июня в Народной милиции ДНР сообщили, что в республике с начала текущих суток уничтожили более 60 украинских националистов.