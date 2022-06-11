Тюменцы отправили жителям Донбасса вагон и 20 фур гуманитарной помощи
Тюмень, 11 июня, 2022, 20:04 — ИА Регнум. Жители Тюменской области собрали с февраля для жителей Донбасса 20 фур и вагон гуманитарной помощи. Об этом сообщает информационный центр регионального правительства.
Иван Шилов ИА REGNUM
Донбасс
Также груз доставили в освобождённые от нацистов территории Украины. Сбор помощи продолжается. Пункты её сбора работают в прежнем режиме.
Как сообщало ИА REGNUM, регионы России активно оказывают помощь жителям ДНР, ЛНР и освобождённых городов Украины.