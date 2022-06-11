Милан, Италия, 11 июня, 2022, 19:54 — ИА Регнум. Руководство миланского «Интера» готово продать 27-летнего центрального защитника сборной Словакии Милана Шкриниара в «Пари Сен-Жермен», если поступит предложение в размере 80 миллионов евро.

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Как сообщает издание Footmercato, «нерадзурри» отклонили последнее предложение парижского клуба в размере 50 миллионов евро. При этом трансферная стоимость защитника сборной Словакии, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 65 миллионов евро.

В прошедшем сезоне итальянской Серии А 2021/22 Милан Шкриниар принял участие в 35-ти матчах регулярного чемпионата, в которых отметился тремя забитыми мячами и получил три желтые карточки.