Махачкала, 11 июня 2022, 20:01 — REGNUM Массовая драка произошла после футбольного матча в одной из любительских лиг Дагестана. Видео инцидента появилось в социальных сетях.
11 июня состоялись стыковые встречи за право выступать в Высшей лиге НФЛ Дагестана в следующем сезоне. Результатом одного из матчей стала победа клуба «Дербент» над клубом «Куяда» со счётом 3:1.
После игры команды устроили потасовку.
«Дербент» занял четвёртую строчку по итогам чемпионата Первой лиги. Победа в стыковых встречах позволила команде выйти в Высшую лигу НФЛ.
Читайте также: В Дагестане создадут центр футбола и школу юных футболистов «Динамо»