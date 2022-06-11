Махачкала, 11 июня, 2022, 20:01 — ИА Регнум. Массовая драка произошла после футбольного матча в одной из любительских лиг Дагестана. Видео инцидента появилось в социальных сетях.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Футбол

11 июня состоялись стыковые встречи за право выступать в Высшей лиге НФЛ Дагестана в следующем сезоне. Результатом одного из матчей стала победа клуба «Дербент» над клубом «Куяда» со счётом 3:1.

После игры команды устроили потасовку.

«Дербент» занял четвёртую строчку по итогам чемпионата Первой лиги. Победа в стыковых встречах позволила команде выйти в Высшую лигу НФЛ.

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