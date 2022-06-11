Донецк, 11 июня, 2022, 19:49 — ИА Регнум. Город Донецк в Донецкой Народной Республике (ДНР) вновь обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 11 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Танк ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 18:14 — населенный пункт Опытное — город Донецк: произведено 25 выстрелов из танка», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 11 июня в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что украинские силовики обстреляли Горловку из БМ-21 «Град».