Турин, Италия, 11 июня, 2022, 19:48 — ИА Регнум. Как сообщает итальянское издание La Gazzetta dello Sport, 29-летний центральный полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Поль Погба обойдется туринскому «Ювентусу» в 80 миллионов евро.

Антон Зайцев Поль Погба

По информации источника, зарплата Погба составит 7,5-8 миллиона евро в год. С учетом бонусов его годовой доход достигнет 10 миллионов евро. С учетом расходов на контракт француза, подписной бонус и агентские выплаты, общая сумма, в которую «Ювентус» обойдет трансфер, составит 80 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Английской Премьер-лиги 2021/22 Поль Погба принял участие в двадцати турах регулярного чемпионата, в которых отметился одним забитым мячом, девятью результативными передачами и получил семь желтых и одну красную карточки.

Поль Погба выступает за «Манчестер Сити» с 9 августа 2016 года после перехода из «Ювентуса» за 105 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость француза, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 55 миллионов евро.