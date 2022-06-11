Донецк, , 19:47 — REGNUM Украинские вооруженные формирования, с начала специальной военной операции ВС РФ 24 февраля, увеличили интенсивность артиллерийских и ракетных обстрелов мирных городов и сёл Донбасса. Практически каждый день поступают сообщения о том, что обстрелян тот или иной населенный пункт, есть погибшие и раненные.

Поражающий элемент осколочно-шрапнельного снаряда Фото: Валерий Палий

Особенно сильные обстрелы столицы ДНР — густонаселенного города Донецка, были произведены украинскими боевиками 8 июня. Также под обстрел попали Горловка, Макеевка, Ясиноватая, Волноваха и их окрестности. Огонь по жилой застройке велся из тяжелых 203, 155, 152 и 122-мм артиллерийских орудий.

Обстрелы именно жилой застройки и мест массового скопления гражданских украинская сторона осуществляет целенаправленно, начиная еще с 2014 года. Цель одна — геноцид русского населения Донбасса любыми способами: физическое уничтожение, сгон с земель. При этом в Киеве неоднократно заявляли об этом совершенно открыто.

При обстрелах украинские боевики используют боеприпасы с увеличенной поражающей силой, конкретно — осколочно-шрапнельные артиллерийские снаряды, начиненные специальными иглами, которые способны пробить даже бронежилет. Эти снаряды используются для уничтожения гражданского населения Донбасса. Факты использования подобных снарядов фиксируются на Донбассе с 2014 года.

Стоит отметить, что украинские власти всегда пытались представить дело так, как будто данные осколочно-шрапнельные снаряды используются войска Донбасса и Россия, но неудавшаяся провокация в Буче (Киевская область) в марте 2022 года, лишний раз подтвердила, что именно украинский режим осуществляет геноцид и готов расстреливать шрапнелью собственное население ради «картинки» для западных кураторов.

Когда украинские власти начали разгонять фейки о якобы расстреле мирного населения Бучи, то в западной прессе появились кадры тех самых игл из шрапнельных снарядов. Так, газета The Guardian утверждала, что такими иглами были начинены снаряды, которыми российские войска якобы обстреливали Бучу, Ирпень и Бородянку.

Но очень быстро фейки о «Буче» были разоблачены, в первую очередь потому, что они были халтурно сфабрикованы, со множеством нестыковок. Более того, некоторые «трупы» на фотографиях из Бучи вскоре «ожили» и оказались обычными статистами. Сейчас про «Бучу» на Западе уже не вспоминают, так как фабрикация оказалась слишком очевидной, но зато можно точно сказать, и украинская сторона сама это подтвердила: ради «картинки» для западных СМИ украинские войска применяли шрапнельные снаряды. Вкупе с систематическим использованием таких снарядов на Донбассе, украинский режим в очередной раз расписался в совершении военного преступления, за которое он должен понести наказание.