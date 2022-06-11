Москва, 11 июня, 2022, 19:51 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий ведение судебного разбирательства по гражданскому делу одним составом суда. Документ опубликован 11 июня на официальном портале правовой информации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Новый закон устраняет пробел, связанный с рассмотрением гражданских дел. В Кодексе административного судопроизводства, Арбитражном процессуальном кодексе и Уголовно-процессуальном кодексе есть нормы о том, что определённый состав суда, начавший рассматривать дело, должен его закончить. В Гражданском процессуальному кодексе этой нормы не было.

Теперь исключена произвольная передача дела от одного судьи к другому и произвольная замена судей при коллегиальном рассмотрении дела. Судья или состав суда, которые начали рассматривать дело, должны рассмотреть его до конца.

Также законом определены случаи, когда возможна замена одного или нескольких судей.

Читайте также: Путин подписал законы о неисполнении постановлений ЕСПЧ