Донецк, , 19:35 — REGNUM В результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадал один мирный житель. Об этом 11 июня говорится в сообщении Штаба территориальной обороны ДНР.

ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

«Вооруженные формирования Украины атаковали Куйбышевский район Донецка… — говорится в сообщении. — В результате обстрела ул. Космонавтов повреждения получил ряд жилых домов, ранен мужчина 1963 года рождения».

Отмечается, что пострадавший доставлен в ЦБ №17.

Как передавало ИА REGNUM, 11 июня в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что украинские боевики обстреляли Куйбышевский район Донецка.