Лилль, Франция, , 19:32 — REGNUM 49-летний португальский специалист Паулу Фонсека, возглавлявший ранее «Брагу», «Шахтер» и «Рому», согласился занять пост главного тренера французского «Лилля». Об этом 11 июня сообщил журналист Николо Скира.

Паулу Фонсека Football.ua

По информации источника, Фонсека уже согласовал с «Лиллем» двухлетнее соглашение, рассчитанное до конца сезона 2023/24. Стоит отметить, что Фонсека находился без работы около года.

«Лилль», одержав четырнадцать побед, потерпев одиннадцать поражений и набрав 55 очков, завершил сезон на десятом месте в турнирной таблице французской Лиги 1 2021/22.