Сосновский район, Челябинская область, , 19:29 — REGNUM В Сосновском районе Челябинской области поймали гражданина, который распространил листовки с ложной информацией о якобы существующей угрозе. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.

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На молодого человек пожаловались жители посёлка Красное поле. Из расклеенных листовок следовало, что в почтовых ящиках якобы находятся опасные предметы.

Под подозрение попал гражданин 2003 года рождения. Он не сумел назвать причину своего поступка. Ему грозит уголовная ответственность за заведомо ложное сообщение об акте терроризма.