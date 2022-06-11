Донецк, , 19:28 — REGNUM Двое военнослужащих Донецкой Народной Республики (ДНР) погибли в ходе боев с представителями вооруженных сил Украины (ВСУ) за сутки. Об этом 11 июня говорится в сообщении Народной милиции ДНР в Telegram-канале.

Ополчение ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

«С прискорбием сообщаем, что за прошедшие сутки в борьбе за независимость двое защитников ДНР погибли при исполнении воинского долга и четверо получили ранения, — говорится в сообщении. — Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших».

Как передавало ИА REGNUM, 11 июня в Штабе территориальной обороны ДНР сообщили, что в городе Горловка из-за обстрела со стороны ВСУ обесточена больница.