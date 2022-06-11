Спасатели обнаружили тела всех погибших при крушении вертолёта в Италии
Рим, 11 июня, 2022, 19:24 — ИА Регнум. Тела всех погибших при крушении вертолёта в Апеннинских горах в центральной части Италии обнаружили спасатели. Об этом 11 июня пишет агентство ANSA.
Фото Алексея Гусева
Горы
Связь с вертолётом была потеряна 9 июня между Тосканой и Эмилией. На борту находились семь человек — пилот и шесть пассажиров, среди которых четверо граждан Турции и двое ливанцев.
Поиски завершились, тела всех погибших обнаружены.
Напомним, вертолёт упал на гору, примерно на высоте 1922 метров над уровнем моря.