Москва, , 19:23 — REGNUM Российский президент Владимир Путин подписал закон, направленный на упрощение процедуры назначения доплаты к пенсии для шахтёров и лётчиков. Документ опубликован 11 июня на официальном портале правовой информации.

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Закон оптимизирует процесс установления и выплаты дополнительного социального обеспечения членам лётных экипажей воздушных судов гражданской авиации и отдельным категориям работников организаций угольной промышленности.

Кроме того, закон оптимизирует обмен информацией, необходимой для установления пенсий и иных социальных выплат.

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