Донецк, 11 июня 2022, 19:16 — REGNUM Представители вооруженных сил Украины (ВСУ) с начала текущих суток выпустили более 180 снарядов и мин по территории Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 5 июня сообщает Народная милиция ДНР.
«С начала текущих суток противник (ВСУ) выпустил более 180 снарядов из реактивных систем залпового огня «Град», ствольной артиллерии калибром 155, 122-мм, а также 120 и 82-мм миномётов», — говорится в сообщении.
Отмечается, что всего районы восьми населённых пунктов республики попали под обстрелы со стороны ВСУ. По последним данным, в результате обстрелов пострадали четыре мирных жителя.
Как передавало ИА REGNUM, 11 июня в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что ВСУ обстреляли населенный пункт Ясиноватая.