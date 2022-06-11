Донецк, , 19:16 — REGNUM Представители вооруженных сил Украины (ВСУ) с начала текущих суток выпустили более 180 снарядов и мин по территории Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 5 июня сообщает Народная милиция ДНР.

ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

«С начала текущих суток противник (ВСУ) выпустил более 180 снарядов из реактивных систем залпового огня «Град», ствольной артиллерии калибром 155, 122-мм, а также 120 и 82-мм миномётов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего районы восьми населённых пунктов республики попали под обстрелы со стороны ВСУ. По последним данным, в результате обстрелов пострадали четыре мирных жителя.

Как передавало ИА REGNUM, 11 июня в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что ВСУ обстреляли населенный пункт Ясиноватая.