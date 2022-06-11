Париж, , 19:12 — REGNUM Экс-наставник мадридского «Реала» Зинедин Зидан согласился сменить Маурицио Почеттино на посту главного тренера «Пари Сен-Жермен». Об этом 11 июня сообщил журналист Даниэль Риоло.

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Зинедин Зидан возглавлял «сливочных» в период с 2016 по 2018 год, а также с 2019 по 2021 годы. Под руководством француза «Реал» трижды становился победителем Лиги Чемпионов УЕФА. Всего мадридский клуб с Зиданом выиграл одиннадцать трофеев.

По итогам прошедшего сезона французской Лиги 1 2021/22 «Пари Сен-Жермен», одержав 26 побед, потерпев 4 поражения и набрав 86 очков, занял чистое первое место в турнирной таблице чемпионата.