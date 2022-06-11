Мюнхен, Германия, 11 июня, 2022, 19:09 — ИА Регнум. 20-летний центральный полузащитник амстердамского «Аякса» и сборной Нидерландов Райан Гравенберх подтвердил свой переход в мюнхенскую «Баварию».

(сс) RonnyK Флаг футбольного клуба «Бавария»

«“Бавария” — большой клуб. Думаю, что здесь ты должен выигрывать большие трофеи. Это то, чего я ожидаю. Я очень рад быть сейчас в Мюнхене», — цитирует Гравенберха издание Bild.

В прошедшем сезоне нидерландской Эредивизи 2021/22 Райан Гравенберх принял участие в тридцати турах регулярного чемпионата, в которых отметился двумя забитыми мячами и пятью результативными передачами. Также футболист получил четыре желтые карточки.

Ранее сообщалось, что «Бавария» заплатит «Аяксу» 23,5 миллиона евро за трансфер нидерландского футболита.