Калуга, 11 июня, 2022, 21:51 — ИА Регнум. 11 июня в Малоярославце торжественно открылся седьмой фестиваль национальных культур «Россия — наш единый дом». Его организаторами традиционно выступили министерство внутренней политики и массовых коммуникаций области и администрация Малоярославецкого района при поддержке общероссийской общественной организации «Ассамблея народов России».

Пресс-служба правительства Калужской области

Ежегодно фестиваль посещают не менее 2000 человек. В числе участников — министр внутренней политики и массовых коммуникаций Олег Калугин, депутат областного Законодательного собрания Татьяна Дроздова, председатель калужского регионального отделения Ассамблеи народов России Стефан Генич, представители национально-культурных автономий области.

«Фестиваль у нас прижился и стал популярным среди жителей области, потому что каждый год мы предлагаем что-то новое и в то же время соблюдаем традиции, заложенные изначально. Это вызывает большой интерес», — сказал Олег Калугин. Руководитель ведомства выразил особую благодарность руководству Малоярославецкого района и жителям муниципалитета за помощь в организации праздника все эти годы.

Приветствуя гостей фестиваля, Олег Калугин отметил, что подобные мероприятия не только показывают богатство и многообразие культур и традиций разных народов, но и помогают воспитать чувство уважения к людям разных национальностей.

Министр также рассказал, что шесть раз фестиваль проходил в августе и был посвящен Дню российского флага, в этот раз совместно с Федеральным агентством по делам национальностей решено было приурочить его к празднованию в стране Дня России.

«Поздравляю всех с Днём России, желаю здоровья, счастья и благоденствия, — заявил Олег Калугин. — Мы живём на одной земле, в одном доме, и мне приятно, что это получается, в том числе, благодаря таким фестивалям. Мы разные, но мы вместе. Мы — единая российская нация!».

Губернатор Владислав Шапша положительно оценил роль фестиваля в укреплении межнациональных и межконфессиональных отношений в регионе. «Наш край многонациональный. Более семи лет фестиваль помогает объединять народы, проживающие на калужской земле. Такие праздники помогают укреплять знание русской культуры и ценностей, знакомиться с традициями наших диаспор, их историей. И я считаю, это хороший способ для представителей разных народов объединиться и стать ближе друг другу», — подчеркнул Владислав Шапша.

В этом году фестиваль по предварительным оценкам объединил около трёх тысяч человек. Для жителей и гостей региона были подготовлены выставки народного творчества, блюда национальных кухонь, состоялись спортивные состязания и выступления творческих коллективов. Кроме этого программа праздника предусматривала демонстрацию фланкировки казачьей шашкой, шоу мыльных пузырей, дегустацию мороженого и фаер-шоу. Завершится фестиваль выступлением рок-группы «Зверобой» и кавер-группы The balancev cover band.