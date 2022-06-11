Вашингтон, 11 июня, 2022, 19:10 — ИА Регнум. Надежда на победу вооруженных сил Украины (ВСУ) в противостоянии с Вооруженными силами (ВС) РФ исчезает, эйфория от «ранних побед» тает перед лицомпревосходящей огневой мощи. Об этом пишет газета The Washington Post.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

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Авторы статьи отмечают, что новые обещанные западные системы вооружений прибывают слишком медленно и в недостаточных количествах. При этом потери ВСУ намного выше, чем на начальных этапах конфликта, пишет издание, каждый день погибает примерно по 200 украинских солдат, по сравнению со 100 в конце прошлого месяца.

Западные журналисты считают, что общая траектория сместилась «в пользу России как явно более сильной силы».

«Стратегия и тактика русских сейчас совершенно другие. Они гораздо успешнее. У них больше ресурсов, чем у нас, и они не спешат. Сейчас гораздо меньше места для оптимизма», — цитирует издание советника украинского правительства по вопросам обороны и разведки Александра Данилюка.