Оренбург, , 19:04 — REGNUM Ситуация с оказанием помощи пострадавшим в крупном ДТП в Оренбуржье находится на контроле у главы минздрава региона Татьяны Савиновой. Об этом сообщает региональный минздрав.

Татьяна Савинова Minzdrav.orb.ru

Чиновнице докладывают о ситуации каждый час. У всех пациентов зафиксированы тяжёлые сочетанные скелетные и черепно-мозговые травмы. Всех пациентов осмотрел также главный хирург Оренбургской области.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за ДТП, случившегося утром 11 июня на дороге Оренбург — Орск, скончались пять человек. Ещё шестеро госпитализированы, из них двое находятся в крайне тяжёлом состоянии.