Калининград, 11 июня, 2022, 19:14 — ИА Регнум. Задачи по защите морского конвоя и отражению массированного ракетного и авиационного удара отработали корабли Балтийского флота в ходе учений. Об этом сообщает 11 июня пресс-служба флота.

Минобороны.рф Корабли Балтийского флота

Учения в Балтийском море были нацелены на отработку вопросов охраны конвоев, отражения ударов средств воздушного нападения условного противника с различных высот, ведения боевых действий против надводных кораблей, пояснили на флоте.

К учениям привлекли в том числе сторожевой корабль «Ярослав Мудрый», корветы «Стойкий» и «Сообразительный», малые ракетные корабли «Советск» и «Мытищи», малые противолодочные корабли «Уренгой» и «Казанец». Они, по замыслу учений, защищали гражданское судоходство, прикрывали морской конвой на маршруте перехода и охраняли объекты морской экономической деятельности в Балтийском море.

Группы кораблей условного противника и самолёты морской авиации начали наносить по конвою, кораблям охранения и по различным целям в акватории массированный ракетный удар. Однако крылатые ракеты, средства воздушного нападения и авиация противника были уничтожены зенитными ракетными и артиллерийскими расчётами.

Плановые учения Балтийского флота проходят на фоне манёвров военно-морских сил блока НАТО. Как сообщало ИА REGNUM, учения Североатлантического альянса Baltops 2022 продлятся до 16 июня.

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