Краснодар, 11 июня, 2022, 19:00 — ИА Регнум. 22-летний российский центральный полузащитник Даниил Уткин вернулся в расположение «Краснодара» после аренды в грозненском «Ахмате». Об этом 11 июня сообщила пресс-служба «быков».

ФК «Краснодар»

Также сообщается, что в клуб вернулись колумбийский нападающий Джон Кордоба и бразильский центральный защитник Кайо.

В прошедшем сезоне Даниил Уткин, выступая за «Ахмат», принял участие в 29-ти матчах за грозненский клуб во всех турнирах, в которых отметился десятью забитыми мячами и двумя результативными передачами.

Текущее соглашение Уткина с «быками» рассчитано до 30 июня 2023 года. Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает 22-летнего полузащитника в 3,5 миллиона евро.