Москва, , 18:54 — REGNUM В Российской Федерации за минувшие сутки провели более 120 тыс. тестов на выявление SARS-CoV-2. Об этом 11 июня сообщает Telegram-канал проекта «Стопкоронавирус. рф» со ссылкой на данные Роспотребнадзора.

Тест на коронавирус

«За последние сутки проведена 121 тысяча тестов на коронавирус», — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего в стране проведено более 296 млн тестов на коронавирус.

Напомним, 11 июня в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса сообщили, что за сутки в РФ госпитализировали более 1,3 тыс. заболевших COVID-19.