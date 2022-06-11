Москва, , 18:52 — REGNUM 32-летний фланговый атакующий защитник сборной Польши Мацей Рыбус, выступавший последние пять лет за московский «Локомотив», пополнил состав «Спартака». Об этом 11 июня сообщили в социальных сетях клуба.

Мацей Рыбус Светлана Бекетова

Мацей Рыбус покинул «Локомотив» после завершения сезона на правах свободного агента, так как соглашение польского футболиста с «железнодорожниками» рассчитано до 30 июня 2022 года.

В прошедшем сезоне Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 Мацей Рыбус принял участие в 21-м матче регулярного чемпионата, в котором отметился тремя результативными передачами и получил восемь желтых карточек.