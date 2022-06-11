Александр Полегенько,
11 июня 2022, 19:42 — REGNUM На Центральном стадионе «Артека» в канун Дня России прошла патриотическая акция «Мы — дети России». В акции приняли участие около 3000 ребят.
Карта России, воспроизведённая детьми «Артека»
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Под гимн артековцы выстроились в географический контур Российской Федерации и создали живую надпись: «Артек, Россия». Живой контур занял площадь более 4 000 кв. м. Таким способом ребята продемонстрировали, насколько велика наша страна.
Патриотическая акция ко Дню России в «Артеке»
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Патриотическая акция ко Дню России в «Артеке»
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Патриотическая акция ко Дню России в «Артеке»
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Патриотическая акция ко Дню России в «Артеке»
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Патриотическая акция ко Дню России в «Артеке»
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Патриотическая акция ко Дню России в «Артеке»
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Патриотическая акция ко Дню России в «Артеке»
Александр Полегенько © ИА REGNUM
«Артек»
Александр Полегенько © ИА REGNUM
«Артек»
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Патриотическая акция ко Дню России в «Артеке»
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Патриотическая акция ко Дню России в «Артеке»
Александр Полегенько © ИА REGNUM
День России — один из важных праздников «Артека»: каждую смену здесь собираются дети из разных регионов, знакомятся друг с другом, открывают для себя культуру народов, которые живут в России.
«Артек»
Александр Полегенько © ИА REGNUM
«Артек»
Александр Полегенько © ИА REGNUM
«Артек»
Александр Полегенько © ИА REGNUM
«Артек»
Александр Полегенько © ИА REGNUM
«Артек»
Александр Полегенько © ИА REGNUM
«Артек»
Александр Полегенько © ИА REGNUM
«Артек»
Александр Полегенько © ИА REGNUM
«Артек»
Александр Полегенько © ИА REGNUM
«Артек»
Александр Полегенько © ИА REGNUM