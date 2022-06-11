11 июня 2022 | Время чтения 1 мин

Александр Полегенько, , 19:42 — REGNUM На Центральном стадионе «Артека» в канун Дня России прошла патриотическая акция «Мы — дети России». В акции приняли участие около 3000 ребят.

Карта России, воспроизведённая детьми «Артека» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Под гимн артековцы выстроились в географический контур Российской Федерации и создали живую надпись: «Артек, Россия». Живой контур занял площадь более 4 000 кв. м. Таким способом ребята продемонстрировали, насколько велика наша страна.

Патриотическая акция ко Дню России в «Артеке» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Патриотическая акция ко Дню России в «Артеке» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Патриотическая акция ко Дню России в «Артеке» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Патриотическая акция ко Дню России в «Артеке» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Патриотическая акция ко Дню России в «Артеке» Александр Полегенько © ИА REGNUM Патриотическая акция ко Дню России в «Артеке» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Патриотическая акция ко Дню России в «Артеке» Александр Полегенько © ИА REGNUM

«Артек» Александр Полегенько © ИА REGNUM

«Артек» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Патриотическая акция ко Дню России в «Артеке» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Патриотическая акция ко Дню России в «Артеке» Александр Полегенько © ИА REGNUM

День России — один из важных праздников «Артека»: каждую смену здесь собираются дети из разных регионов, знакомятся друг с другом, открывают для себя культуру народов, которые живут в России.

«Артек» Александр Полегенько © ИА REGNUM

«Артек» Александр Полегенько © ИА REGNUM

«Артек» Александр Полегенько © ИА REGNUM

«Артек» Александр Полегенько © ИА REGNUM

«Артек» Александр Полегенько © ИА REGNUM

«Артек» Александр Полегенько © ИА REGNUM

«Артек» Александр Полегенько © ИА REGNUM «Артек» Александр Полегенько © ИА REGNUM