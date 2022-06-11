Лондон, , 18:40 — REGNUM Как сообщает издание Football.London, лондонский «Тоттенхэм» заинтересован в подписании 19-летнего центрального защитника киевского «Динамо» и сборной Украины Ильи Забарного, которого профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает в 15 миллионов евро.

Текущее соглашение Ильи Забарного с «Динамо» рассчитано еще на четыре года до конца сезона 2025/26.

В прошедшем сезоне Илья Забарный принял участие в 21-м матче за киевский клуб во всех турнирах, в которых не смог отметиться результативными действиями и получил пять желтых карточек. В составе сборной Украины защитник сыграл в девяти матчах отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года.