Манчестер, Великобритания, , 18:38 — REGNUM 25-летний фланговый атакующий защитник «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко может продолжить карьеру в Испании. Как сообщает издание Mundo Deportivo, футболист может перейти в «Барселону».

Александр Зинченко @cfcunofficial (Chelsea Debs) London

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» может расстаться с Зинченко в грядущее летнее трансферное окно. Трансферная стоимость футболиста, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 25 миллионов евро.

За «горожан» Зинченко выступает с 4 июля 2016 года после перехода из «Уфы» за 2 миллиона евро. Текущее соглашение украинского футболиста с «Манчестер Сити» рассчитано до 30 июня 2024 года.

В прошедшем сезоне Александр Зинченко принял участие в пятнадцати турах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился четырьмя результативными передачами.