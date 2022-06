11 июня 2022 | Время чтения 2 мин

Оксана Переможенко, , 19:43 — REGNUM Правоохранительные органы Сербии задержали бывшего начальника главного управления внутренней безопасности Службы безопасности Украины (СБУ) Андрея Наумова. Об этом 10 июня со ссылкой на свои источники сообщило издание Страна. ua.

Рене Магритт. Вор. 1927

Вместе с Наумовым задержали гражданина Германии Александра Акста.

Вместе с тем в МВД Сербии сообщили, что на границе страны с Северной Македонией 8 июня задержали немецкого подданного А. А. и украинского гражданина А. Н. У них изъяли крупную сумму наличной валюты и два драгоценных камня. Власти Сербии подозревают задержанных в отмывании денег, им грозит до двенадцати лет тюремного заключения.

Читайте также: В Сербии задержали экс-начальника управления Службы безопасности Украины

Новость обсудили в социальных сетях.

«Крысы начинают разбегаться… Готовят себе тыл… воюйте, украинцы, за этих уродов…» — не выдержала Валентина.

«Даже интересно, кого он сдаст, чтобы его в Россию не депортировали», — задумался Виталий.

«В Ростов его», — с сарказмом добавил Денис.

«Изумруды друга Зеленского попали прорусским сербам. Сербы, оставьте изумруды себе, но отдайте в Россию генерала СБУ», — написал Евгений Х.

«Украинские нацики погибают на полях за таких Наумовых, Зеленских, Арестовичей… бессмысленная смерть», — отреагировала Ainura K.

«Отличная каруселька! Европейцы шлют помощь Украине, а денежки потом возвращаются обратно в Европу, только уже наличными…» — с юмором добавил do not trust anyone.

«Ворюги, каких свет не видывал», — пишет Серёга M.

Фред Барнард. Держи вора! 1875

«Как нехорошо поступили с беженцем. А где пятизвёздочный отель с халатом и сливками?» — пошутил Денис И.

«Двенадцать лет точно заслужили», — считает Ольга К.

«Братушки, передайте этого упыря России, думаю, здесь ему станет веселее!» — с сарказмом призвал «Карлсон».

«Если украинцы не занимаются своей недостраной, то их граждан поймают в правовой стране, где они и получат всё, что заслужили!» — отметила Татьяна Л.

«Крысы бегут… Значит, корабль тонет», — добавил Egor L.

«Война войной, но грощи (деньги — О. П.) — это святое», — иронизирует Юрко Ш.

«Как тараканы разбегаются…» — комментирует новость Larissa C.

«Не наговаривайте на человека, деньги и камешки он хотел передать малоимущим македонцам! Там же только святые люди работают!» — иронизирует The K1N.

«В Россию его», — подытожил один из участников обсуждения.