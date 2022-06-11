Мариуполь, ДНР, , 18:38 — REGNUM Три человека ранены при разборе завалов у бывшего торгового центра OBI в Мариуполе. Об этом сообщает 11 июня в телеграм-канале штаб территориальной обороны ДНР.

Завалы разрушенного здания Ben_Kerckx

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На взрывоопасном предмете подорвался трактор, ранения получили трое работников. Пострадавшие госпитализированы, они получают необходимую помощь.

По данным на 11 июня, сапёры обследовали уже более 19 гектаров территорий, 12 500 квадратных метров помещений и обезвредили 920 взрывоопасных предметов.