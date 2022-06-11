Москва, 11 июня, 2022, 18:51 — ИА Регнум. Россия не будет исполнять решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), закон об этом подписал президент Владимир Путин. Два соответствующих документа опубликованы 11 июня на официальном портале правовой информации.

Kremlin.ru Владимир Путин

Исполнению не подлежат решения, принятые ЕСПЧ после 15 марта 2022 года. В этот день, как сообщало ИА REGNUM, Россия подала заявление о выходе из Совета Европы.

Компенсации по решениям ЕСПЧ будут выплачиваться только в рублях и только на счета в российских банках. До 1 января 2023 года Генпрокуратура России сможет выплачивать денежную компенсацию заявителю по постановлениям ЕСПЧ, вынесенным до 16 марта.

Постановления ЕСПЧ больше не будут основанием для пересмотра решений, которые принимают российские суды.

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