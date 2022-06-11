Киров, , 18:34 — REGNUM Мемориальную доску в честь Героя России Дениса Ягидарова, погибшего в ходе спецоперации на Украине, открыли в Кировской области, сообщает пресс-служба правительства региона.

Память Дарья Драй, ИА REGNUM

Это первая на территории Кировской области мемориальная доска в память о героях, отдавших жизни во время спецоперации.

«Временно исполняющий обязанности губернатора Кировской области Александр Соколов принял участие в митинге по случаю открытия мемориальной доски в честь выпускника санчурской школы — Героя Российской Федерации, командира парашютно-десантного батальона 31-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных Сил России, гвардии майора Дениса Ягидарова», — говорится в сообщении.

Денис Ягидаров по окончании школы учился в Нижегородском кадетском корпусе имени Героя России И. В. Гурова, Рязанском высшем воздушно-десантном командном училище имени генерала армии В. Ф. Маргелова. Принимал участие в контртеррористической операции на Северном Кавказе. Был награждён восемью медалями за заслуги перед Отечеством. Посмертно Денису Ягидарову присвоено звание Героя Российской Федерации.

Временно исполняющий обязанности губернатора губернатора Кировской области встретился с матерью, вдовой и сестрой погибшего воина. Также у Дениса Ягидарова остались двое сыновей — 12 и 5 лет.