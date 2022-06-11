Москва, , 18:30 — REGNUM Федеральный закон, разрешающий печатать книги специального формата для слабовидящих людей без выплаты вознаграждения автору, подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован 11 июня на официальном интернет-портале правовой информации.

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Закон позволяет перепечатывать произведения в формате, предназначенном для слепых и слабовидящих, без согласия автора или иного обладателя исключительного права и без выплаты ему вознаграждения. При этом имя автора должно быть обязательно указано.

Соответствующие изменения внесены в Гражданский кодекс России, они призваны привести его в соответствие с положениями Марракешского договора об облегчении доступа к опубликованным произведениям для слепых и слабовидящих лиц.

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