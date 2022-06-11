11 июня 2022 | Время чтения 4 мин

В историческом споре между Анкарой и США в отношении островов в Эгейском море отдают предпочтение Афинам — именно поэтому за последние годы увеличилось количество американских военных баз в этой стране, а политические симпатии России могут оказаться, как и в начале 1920-х годов, на турецкой стороне.

Станислав Тарасов, , 19:44 — REGNUM Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис по итогам состоявшегося в Салониках саммита в рамках Процесса сотрудничества в Юго-Восточной Европе Европы (SEECP) заявил, что «уже никто больше не согласится на пересмотр границ в Европе после событий на Украине».

Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

Он намекал, конечно, на Турцию. Это была реакция на заявление главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, который обвинил Афины в нарушении статуса демилитаризации островов в Эгейском море. По словам Чавушоглу, «Греция нарушила статус островов, их следует демилитаризировать, в противном случае в повестку станет вопрос о принадлежности островов». Ранее Афины сообщали, что «Турция разместила напротив греческих островов крупнейшую десантную группировку и самый большой десантный флот в Средиземном море». В то же время президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган решил напомнить Греции о событиях столетней давности и посоветовал «прийти в себя». Напомним, что турецко-греческая война 1919–1922 гг., на которую указывает Эрдоган, закончилась поражением греков.

Анкара давно в региональной политике давно ведет себя «нештатно», балансируя на грани введения войск на часть территории севера Сирии, воюя на севере Ирака и в Ливии, а теперь смело атакует и Грецию. Еще будучи главой правительства Эрдоган заявлял, что «Турция будет играть роль, которая изменит ход истории и поможет перестроить регион с чистого листа». Он раз за разом подвергал резкой критике Лозаннский мирный договор 1923 года, на основании которого определены современные границы Турции. По его словам, «в Лозанне мы отдали Греции острова в Эгейском море, крик с которых слышен на нашем берегу. Там есть наши мечети и наши святыни. Мы до сих пор боремся за шельф. Эти проблемы возникли из-за тех, кто сидел за столом в Лозанне и не смог защитить наши права».

Лозаннский мирный договор

Проблема тут не только в «ностальгической боли» современной Анкары по утраченным островам в Эгейском море, хотя и это тоже. Турецкие издания расценивают нынешний исторический турецко-греческий скандал как скрытую, но острую критику политики основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка, который пошел на подписание Лозанны «в угоду Западу». Причем на этом направлении выявляется любопытная историческая интрига. Когда 20 ноября 1922 года в Лозанне открылась конференция, то выяснилось, что в ее работе принимают участие представители Великобритании, Франции, Италии, Турции, Греции, Югославии, Болгарии, Румынии и Японии. США прислали только своих наблюдателей, а представителей Советской России вообще не допустили.

В Лондоне считали, что большевистская Москва, руководствуясь принципами «мировой революции на Востоке», будет выступать против предъявляемых Кемалю требований и будет настаивать на сохранении под контролем Анкары основных частей территории бывшей Османской империи. Достаточно ознакомиться с советской дипломатической перепиской того времени, чтобы убедиться в том, что Москва располагала информацией о закулисных договоренностях британцев с главой турецкой делегации Исметом-пашой относительно допуска Советской России к той части переговоров, на которых будет решаться судьба турецких Проливов. Поэтому когда Эрдоган говорит о том, что многие «проблемы возникли из-за тех, кто сидел за столом в Лозанне и не смог защитить наши права», он не очень далек от истины. Но всё же еще недавно Лозаннский мирный договор официальной турецкой историографией оценивался как «большая победа», свидетельствующая о международном признании возникшего в результате кемалистской революции независимого турецкого государства.

Турецкая делегация после подписания Лозаннского договора

Сейчас всё идет к тому, что эти страницы национальной истории страны переписываются. История часто становится корзиной, из которой в нужный момент вытаскивают нужную бумагу. Острова в Эгейском море — не единственная причина напряженности между двумя государствами. Анкара и Афины имеют глубокие разногласия по поводу того, какой стране принадлежат запасы природного газа в Восточном Средиземноморье. Греция и Республика Кипр рассматривают деятельность Турции в этом регионе как нарушение их суверенных прав, в то время как последняя утверждает, что месторождения находятся в пределах ее морской юрисдикции. Эта проблема появилась значительно позже Лозанны. Попытки решить ее без исторической дискуссии, чтобы снизить напряженность, пока безуспешны. Стороны грозят друг другу войной.

При этом США отдают предпочтение Афинам — именно поэтому за последние годы увеличилось количество американских военных баз в этой стране, а политические симпатии России могут оказаться, как и в начале 1920-х, на турецкой стороне. Тем более что Греция в последние годы играет роль государства, способного заменить Турцию в качестве одного из американских союзников США в регионе. И никто не знает, чем всё это может завершиться.