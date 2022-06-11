Ливерпуль, Великобритания, , 18:25 — REGNUM Как сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо, «Ливерпуль» полностью согласовал с «Бенфикой» трансфер 22-летнего центрфорварда сборной Уругвая Дарвина Нуньеса. Сумма трансфера составит 80+20 миллионов евро.

Игроки «Ливерпуля» Liverpoolfc.com

Ранее сообщалось, что на Дарвина Нуньеса также претендовали каталонская «Барселона» и «Манчестер Юнайтед».

В прошедшем сезоне португальской Примейры Лиги 2021/22 Дарвин Нуньес прин6ял участие в 28-ми матчах регулярного чемпионата, в которых отметился 26-ю забитыми мячами и 4-мя результативными передачами.

Нуньес выступает за «Бенфику» с 4 сентября 2020 года после перехода из испанской «Альмерии» за 24 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость нападающего, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 55 миллионов евро.