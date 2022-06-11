Краснокамск, Пермский край, , 18:25 — REGNUM В Краснокамске Пермского края ранее судимая 25-летняя женщина отдана под суд за причинение троим гражданам травм, в том числе и смертельных. Об этом сообщает краевое управление СКР.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным следователей, 19 февраля в ходе распития спиртных напитков со своим 47-летним знакомым гражданка ранила его ножом. А на следующий день нанесла ему и ещё одному гражданину ножевые раны.

Кроме того, 11 марта женщина ранила своего бывшего 35-летнего сожителя. Он скончался в больнице. Свою вину обвиняемая признала.