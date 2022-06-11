Анкара, 11 июня, 2022, 18:17 — ИА Регнум. Приоритетом правительства Турции является развитие восточных регионов страны. Об этом, как передает Anadolu Ajansı, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая 11 июня на церемонии сдачи в эксплуатацию ряда объектов в восточной провинции Ван.

Randam Реджеп Тайип Эрдоган

По его словам, власти страны делают ставку на транспорт, туризм и защиту окружающей среды.​​​​

«За последние два десятилетия только в провинции Ван построены общежития на 9 682 места, 52 спортивных объекта, 19 больниц, 103 медцентра, — сказал Эрдоган. — … Опять же за последние 20 лет только в провинции Ван были построены четыре водохранилища».

Глава государства добавил, что реализация нового этапа проектов общей стоимостью в 4 млрд 175 млн лир стартует 11 июня в восточной провинции.

Эрдоган добавил, что провинция Ван является «восходящей звездой» востока страны.

Как передавало ИА REGNUM, ранее действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о выдвижении своей кандидатуры на предстоящие выборы главы государства.