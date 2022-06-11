Белгород, 11 июня, 2022, 18:14 — ИА Регнум. К Дню России ПАО «Россети» завершило восстановление исторических электрических связей между энергосистемами Белгородской и Харьковской областей

Дарья Драй, ИА REGNUM Ремонт электросети

В пятницу, 10 июня, в 14.45 было подано напряжение на подстанцию 110 кВ Солнечная, что обеспечило энергоснабжением 100 тыс. жителей г. Волчанска и Волчанского района от российской энергосистемы.

Энергетики завершили исполнение задачи по обеспечению электроэнергией приграничных территорий Харьковской области. В результате электроэнергией обеспечено более 400 тыс. человек в Купянском, Волчанском, Боровском, Шевченковском, Изюмском и Балаклейском районах.

Ранее между энергосистемами Белгородской и Харьковской областей существовали воздушные линии электропередачи 110 кВ, которые взаимно обеспечивали резервное электроснабжение потребителей. В 2002 году из-за ухудшения взаимоотношений между Россией и Украиной указанные линии были демонтированы.

Белгородскими энергетиками в короткий срок была построена линия электропередачи 110 кВ Нежеголь — Солнечная, соединяющей две энергосистемы. Ее общая протяжённость — 8,7 км. В строительстве приняли участие 6 бригад, 31 человек и 15 единиц техники. Разрешённая мощность перетока - 45 МВт.

Напомним, в период с 21 мая по 10 июня текущего года в рамках исполнения поручения Министерства энергетики ПАО «Россети» были организованы и выполнены работы по восстановлению электроснабжения г. Волчанск, Волчанского, Печенежского районов Харьковской области, а также части Великобурлукского района.

С начала апреля со стороны Украины была прекращена подача электроэнергии на указанную территорию. Без электроснабжения оставались более 100 тысяч жителей, в самом Волчанске от автономных генераторов электроснабжались только объекты жизнеобеспечения. Водоснабжение по этой причине осуществлялось по графику 4 часа в день. Сложившаяся ситуация вызвала высокое социальное напряжение среди населения.

Представители ПАО «Россети» отмечают, что подача электроэнергии на приграничную территорию никак не скажется на качестве электроснабжения Белгородской области и не приведёт к росту тарифов.