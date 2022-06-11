Варшава, , 18:13 — REGNUM 11 июня сборная Украины в матче третьего тура группового этапа Лиги наций УЕФА разгромила сборную Армении. Основное время встречи, проходившей в Польше на «Стадионе LKS», завершилось со счетом 3:0.

Руслан Малиновский Football.ua

Забитыми мячами в составе номинальных хозяев отметились Руслан Малиновский (61’ Александр Караваев), Александр Караваев (77’) и Виталий Миколенко (84’). Желтые карточки получили Эдгар Бабаян, Илья Забарный, Хорен Байрамян, Александр Зинченко, Николай Матвиенко, Саркис Адамян и Тарон Восканян.

Статистика матча (Украина/Армения)

Удары 14/6

Удары в створ 8/2

Владение 69%/31%

Нарушения 12/10

Угловые 2/1

Составы команд:

Украина: Пятов, Забарный, Зинченко (Миколенко, 77’), Караваев, Матвиенко, Сидорчук (Игнатенко, 84’), Малиновский, Шапаренко (Пихаленок, 70’), Яремчук (Довбик, 70’), Мудрик (Зубков, 78’), Цыганков.

Армения: Юрченко, Монрой, Восканян, Оганесян, Мкоян, Мкртчян, Байрамян (Бичахчян, 55’), Удо, Дашян (Малакян, 81’), Бабаян (Адамян, 55’), Барсегян (Харутюнян, 66’).