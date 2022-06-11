Манчестер, Великобритания, , 18:00 — REGNUM Как сообщает журналист Маттео Моретто, «Манчестер Сити» готов расстаться с несколькими футболистами, чтобы направить вырученные средства на подписание 23-летнего испанского флангового атакующего защитника «Брайтона» Марка Кукурельи.

Марк Кукурелья выступает за «Брайтон» с 31 августа 2021 года после перехода из «Хетафе» за 18 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость фулбэка, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 20 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Марк Кукурелья принял участие в 35-ти турах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился одним забитым мячом, одной результативной передачей и получил шесть желтых карточек.