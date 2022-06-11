11 июня 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили новость о том, что убытки из-за закрытия российского воздушного пространства для финской авиакомпании Finnair составляют €1,5 млн ежемесячно.

Анна Царькова, , 18:24 — REGNUM Убытки из-за закрытия российского воздушного пространства для финской авиакомпании Finnair составляют €1,5 млн ежемесячно. Об этом сообщает издание Iltalehti.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Из-за запрета на полёты мы каждый месяц теряем почти €1,5 млн, которые могли бы получать от аэронавигационных сборов», — заявил руководитель диспетчерской службы Маттс-Андерс Нюберг.

Хоть у Финляндии нет разрешения на нахождение в воздушном пространстве Российской Федерации, из России совершаются рейсы в Калининград через Финский залив. Однако РФ не оплачивает сборы. По словам Нюберга, российские самолёты летят настолько низко, что списать необходимые суммы не представляется возможным. При этом Финляндия высылает счета, но их пока никто не оплатил.

Также авиакомпания вынуждена совершать рейсы в Азию через Кавказ и Северный полюс. Соответственно, увеличилась продолжительность полёта, и самолётам необходимо больше топлива.

Новость обсудили в мессенджере Telegram.

«Остынут горячие финские головы», — отреагировал Brk0.

«Через голову до них не доходит. Только через *опу! Так им… и надо!» — написала Галина.

«Кушайте, не обляпайтесь», — с сарказмом добавил Igor.

«Полтора миллиона в месяц — копейки. Такая себе новость», — считает Vadim.

Мелочь Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Опять финнов обманули», — смеется albertus R., вероятно, указывая на санкции.

«Когда дойдет до европейских тормозов, что прыгают не туда, куда надо? Что их санкции вредят только им?» — пишет Rasl.

«Так вам и надо, получите — распишитесь», — написала «Гуля».

«Весёлый аттракцион «Убейся об Россию в 2022-м» набирает обороты», — шутит Татьяна.

«С удовольствием смотрю чемпионат Европы по скаканию на граблях. А вы?» — иронизирует один из участников обсуждения.

«Больше топлива сожгут — это одно, вот полёт дольше, а самое главное — ресурс самолёты выработают намного быстрее. Так Финляндии без пассажирских самолётов вообще останется», — считает Николай.

«Захотели стать членами клуба «Русофобия»… Через пару месяцев дошло, что, с учётом астрономических членских взносов, это «Клуб самоубийц»… Кушайте на здоровье, не подавитесь», — смеется Руслан.

«О! Считать начали!» — отреагировала Юлия.

«Скажут своим гражданам, пассажирам: опять Путин виноват — не они. Смехота! Неужели народы верят в эти оправдания? Или все неадекваты?» — недоумевает Ярина.

«А зачем финнам куда-то летать? Пусть тихо сидят в своей Суоми и выращивают своих коров, пока Грета их не запретила…» — с сарказмом подытожил Александр Е.