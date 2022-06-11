Санкт-Петербург, , 17:55 — REGNUM Как сообщает агент 25-летнего колумбийского форварда «Сочи» Матео Кассьерры Никос Петропулос, в подписании футболиста заинтересован санкт-петербургский «Зенит».

Логотип «Зенита»

«Готов назвать клубы, которые интересуются Кассьеррой. В России это «Зенит». Этот вариант очень нравится Матео. Помимо питерцев хорошие контракты предлагают «Ривер Плейта» и «Црвена Звезда», — цитирует Петропулоса издание «Чемпионат».

В прошедшем сезоне Матео Кассьерра принял участие в 22-х матчах Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился четырнадцатью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.

Текущее соглашение Кассьерры с «Сочи» рассчитано до 30 июня 2023 года. Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает колумбийца в 4,5 миллиона евро.