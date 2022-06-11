Москва, , 17:59 — REGNUM Закон, совершенствующий порядок взаимодействия субъектов электроэнергетики и потребителей электроэнергии, а также систему планирования в данной сфере, подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован 11 июня на официальном портале правовой информации.

Владимир Путин Kremlin.ru

Закон, в частности, систематизирует положения законодательства об электроэнергетике, которые затрагивают надёжность, безопасность и функционирование энергосистемы, исключает устаревшие понятия и недействующие механизмы. Он позволяет установить требования к качеству электроэнергии и его обеспечению, порядку рассмотрения претензий.

Закон конкретизирует положение, которое устанавливает основания для применения графиков аварийного ограничения режима потребления и использования противоаварийной автоматики. Изменения соответствуют принципам реализации механизма «регуляторной гильотины» и учитывают современную систему нормативного регулирования, которая формируется в отрасли.