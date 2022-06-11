Чайковский, Пермский край, 11 июня, 2022, 17:49 — ИА Регнум. Житель Чайковского Пермского края подозревается в покушении на убийство своей матери. Об этом сообщает краевое управление СКР.

delo Топор

По данным следствия, 29-летний гражданин напал на женщину в квартире. Он нанёс ей несколько ударов по телу и голове. Гражданка смогла от него убежать.

Установлено, что гражданин состоит на учёте в медицинском учреждении из-за имеющегося психического заболевания. Сейчас он изолирован. Назначена психиатрическая экспертиза.